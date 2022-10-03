Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2380 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од;
артилерійських систем – 1405 (+0) од;
РСЗВ – 338 (+1) од;
засоби ППО ‒ 176 (+0) од;
літаків – 265 (+1) од;
гелікоптерів – 228 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
крилаті ракети ‒ 246 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од;
спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони (МО) Росії про те, що ситуація загалом під контролем.
- Розпочалася двісті двадцять друга доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.
- Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним “часткова мобілізація” як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.