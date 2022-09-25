Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2275 (+13) од;
бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од;
артилерійських систем – 1368 (+7) од;
РСЗВ – 328 (+1) од;
засоби ППО ‒ 171 (+1) од;
літаків – 259 (+4) од;
гелікоптерів – 220 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10);
крилаті ракети ‒ 241 (+1);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од;
спеціальна техніка / special equipment ‒ 130 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
- Розпочалася двісті чотирнадцята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Протягом 24 вересня від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.
- В Інституті вивчення війни припускають, що війська РФ готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для боротьби на стороні Росії.
- Є ймовірність, що під так звану часткову мобілізацію можуть потрапити військові Національної гвардії Росії (Росгвардії), що суперечить функції цього військового формування.