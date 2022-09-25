Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2275 (+13) од;

бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од;

артилерійських систем – 1368 (+7) од;

РСЗВ – 328 (+1) од;

засоби ППО ‒ 171 (+1) од;

літаків – 259 (+4) од;

гелікоптерів – 220 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10);

крилаті ракети ‒ 241 (+1);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

  • Розпочалася двісті чотирнадцята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Протягом 24 вересня від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.
  • В Інституті вивчення війни припускають, що війська РФ готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для боротьби на стороні Росії.
  • Є ймовірність, що під так звану часткову мобілізацію можуть потрапити військові Національної гвардії Росії (Росгвардії), що суперечить функції цього військового формування.