Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат:
- особового складу — близько 88380 (+480);
- танків — 2911 (+3);
- бойових броньованих машин — 5866 (+5);
- артилерійських систем — 1901 (+2);
- РСЗВ — 395 (+0) од,
- засобів ППО — 209 (+0);
- літаків — 280 (+2);
- гелікоптерів — 261 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1555 (+0);
- крилатих ракет — 531 (+0);
- кораблів / катерів — 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4423 (+7);
- спеціальної техніки — 163 (+0).
Зазначається, що дані уточнюються.
- Ввечері 28 листопада російські окупанти завдали ударів по Дніпру. За уточненими даними, місто атакували 4-ма ракетами. Також протягом ночі 29 листопада окупанти обстрілювали Нікопольський район області.
- В Україні розпочалась 279-та доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.
- Протягом 28 листопада російські військові завдали поранень одному цивільному в Донецькій області.