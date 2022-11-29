Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат:

  • особового складу — близько 88380 (+480);
  • танків — 2911 (+3);
  • бойових броньованих машин — 5866 (+5);
  • артилерійських систем — 1901 (+2);
  • РСЗВ — 395 (+0) од,
  • засобів ППО — 209 (+0);
  • літаків — 280 (+2);
  • гелікоптерів — 261 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1555 (+0);
  • крилатих ракет — 531 (+0);
  • кораблів / катерів — 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4423 (+7);
  • спеціальної техніки — 163 (+0).

Зазначається, що дані уточнюються. 