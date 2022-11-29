В Україні триває 279-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 88 тисяч окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат:

особового складу — близько 88380 (+480);

танків — 2911 (+3);

бойових броньованих машин — 5866 (+5);

артилерійських систем — 1901 (+2);

РСЗВ — 395 (+0) од,

засобів ППО — 209 (+0);

літаків — 280 (+2);

гелікоптерів — 261 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1555 (+0);

крилатих ракет — 531 (+0);

кораблів / катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4423 (+7);

спеціальної техніки — 163 (+0).

Зазначається, що дані уточнюються.