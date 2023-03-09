Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 156120 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3441 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) од,
- артилерійських систем – 2465 (+2) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 254 (+1) од,
- літаків – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 237 (+1).
Зауважимо, що у зведенні не враховані дані щодо повітряних цілей, знищених під час масованої атаки 9 березня 2023 року.
“Дані уточнюються” — пишуть у штабі.
- Нагадаємо, що у ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
- Напередодні, 8 березня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на бойовому чергуванні у Середземному морі перебуває 7 російських кораблів, з яких 3 – ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет.
- Внаслідок масованого ракетного обстрілу України на території Львівської області у Золочівській громаді стало відомо про загиблих.