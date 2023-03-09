В Україні триває 379-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами ЗСУ було ліквідовано понад 156 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 156120 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 3441 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) од,

артилерійських систем – 2465 (+2) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 254 (+1) од,

літаків – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 237 (+1).

Зауважимо, що у зведенні не враховані дані щодо повітряних цілей, знищених під час масованої атаки 9 березня 2023 року.

“Дані уточнюються” — пишуть у штабі.