Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 156120 (+590) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3441 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2465 (+2) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 254 (+1) од,
  • літаків – 303 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1) од,
  • спеціальна техніка ‒ 237 (+1).

Зауважимо, що у зведенні не враховані дані щодо повітряних цілей, знищених під час масованої атаки 9 березня 2023 року.

“Дані уточнюються” — пишуть у штабі.