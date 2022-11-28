Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2908 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од;
артилерійських систем – 1899 (+2) од;
РСЗВ – 395 (+0) од;
засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
літаків – 278 (+0) од;
гелікоптерів – 261 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);
крилаті ракети ‒ 531 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од;
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
- Згідно з інформацією, наданої розвідкою Великої Британії, Херсон зараз є вразливим перед обстрілами з російської сторони, які ворог здійснює з протилежного берега Дніпра.
- Розпочалася двісті сімдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти та звинувачують у ньому Збройні Сили України. Також ворог поширює дезінформацію стосовно України серед населення тимчасово окупованих територій.