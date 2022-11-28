Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2908 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од;

артилерійських систем – 1899 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);

крилаті ракети ‒ 531 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од;

спеціальна техніка  ‒ 163 (+0).

Джерело: Генштаб ЗСУ