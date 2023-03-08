Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3436 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,
- артилерійських систем – 2463 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 253 (+0) од,
- літаків / aircraft – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 236 (+0).
“Дані уточнюються” — пишуть у штабі.
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
Українські ракетники й артилеристи, водночас уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”, 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки й контролю “Зоопарк”.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з колегами з США, Польщі та Великої Британії, на якій вони обговорили спорядження військової допомоги Україні.
- За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, цього тижня Польща надішле Україні ще 10 танків Leopard 2 німецького виробництва.
- Пояснюючи рішення продовжувати тримати оборону Бахмута, Володимир Зеленський сказав, що у разі його окупації російські війська матимуть “відкритий шлях” для захоплення ключових міст на сході України.