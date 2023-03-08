В Україні триває 378-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами ЗСУ було ліквідовано понад 155 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,

артилерійських систем – 2463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 253 (+0) од,

літаків / aircraft – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

“Дані уточнюються” — пишуть у штабі.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Українські ракетники й артилеристи, водночас уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”, 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки й контролю “Зоопарк”.