Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України — з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2023 року — російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 6 500 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2 299 (+9) од,
  • РСЗВ — 466 (+1) од,
  • засобів ППО — 234 (+0) од,
  • літаків — 298 (+2) од,
  • гелікоптерів — 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 011 (+4) од,
  • крилатих ракет — 857 (+0) од,
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 155 (+5) од,
  • спеціальної техніки — 218 (+1) од.

Нагадаємо, що українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії, водночас уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.