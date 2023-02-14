В Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 139 тисяч російських армійців, з яких 740 — лише за останню добу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України — з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2023 року — російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,

танків — 3 286 (+3) од,

бойових броньованих машин — 6 500 (+8) од,

артилерійських систем — 2 299 (+9) од,

РСЗВ — 466 (+1) од,

засобів ППО — 234 (+0) од,

літаків — 298 (+2) од,

гелікоптерів — 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 011 (+4) од,

крилатих ракет — 857 (+0) од,

кораблів/катерів — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 155 (+5) од,

спеціальної техніки — 218 (+1) од.

Нагадаємо, що українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії, водночас уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.