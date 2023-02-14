Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України — з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2023 року — російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків — 3 286 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 6 500 (+8) од,
- артилерійських систем — 2 299 (+9) од,
- РСЗВ — 466 (+1) од,
- засобів ППО — 234 (+0) од,
- літаків — 298 (+2) од,
- гелікоптерів — 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 011 (+4) од,
- крилатих ракет — 857 (+0) од,
- кораблів/катерів — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 155 (+5) од,
- спеціальної техніки — 218 (+1) од.
Нагадаємо, що українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії, водночас уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.
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