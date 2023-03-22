В Україні триває 392-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 167 тисяч російських армійців, з яких 920 - протягом останньої доби.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків — 3 557 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 887 (+8) од,

артилерійських систем — 2 589 (+3) од,

РСЗВ — 509 (+2) од,

засобів ППО — 272 (+2) од,

літаків — 305 (+0) од,

гелікоптерів — 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 183 (+16) од,

крилатих ракет — 909 (+2) од,

кораблів/катер — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 434 (+6) од,

спеціальної техніки — 270 (+4) од.

Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Крім того, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА “Шахед-136”. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.