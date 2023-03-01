Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення військ РФ – в Україну – з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2023 року = окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 149 890 (+650 за добу)
  • танків ‒ 3 395 (+7 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 638 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 2 393 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 479 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 247
  • літаків – 300
  • гелікоптерів – 288
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєзапасів.