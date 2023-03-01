В Україні триває 371-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 150 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення військ РФ – в Україну – з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2023 року = окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 149 890 (+650 за добу)

танків ‒ 3 395 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 638 (+8 за добу)

артилерійських систем – 2 393 (+10 за добу)

РСЗВ – 479 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 300

гелікоптерів – 288

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєзапасів.