Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 175 (+14) од,

бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од,

артилерійських систем – 2 169 (+15) од,

РСЗВ – 452 (+2) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 282 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,

спеціальної техніки ‒ 195 (+1) од.

“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один – типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.