Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 175 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 6 334 (+27) од,
- артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
- РСЗВ – 452 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 292 (+2) од,
- гелікоптерів – 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
- спеціальної техніки ‒ 195 (+1) од.
“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один – типу “Суперкам”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.
- У ніч на 26 січня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Всі БПЛА було знищено Повітряними силами.