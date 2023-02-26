В Україні триває 368-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували вже понад 148 тисяч російських загарбників, з яких - 660 за минулу добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 148130 (+660)

танків ‒ 3381 (+6) од

бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од

артилерійських систем – 2380 (+7) од

РСЗВ – 475 (+0) од

засоби ППО ‒ 247 (+0) од

літаків – 299 (+0) од

гелікоптерів – 288 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од

спеціальна техніка ‒ 230 (+0)

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: “Орлан-10”, “Supercam S350” та “Ланцет-3”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливих ворожих цілі.