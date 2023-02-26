Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 148130 (+660)
- танків ‒ 3381 (+6) од
- бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6) од
- артилерійських систем – 2380 (+7) од
- РСЗВ – 475 (+0) од
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од
- літаків – 299 (+0) од
- гелікоптерів – 288 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0)
Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: “Орлан-10”, “Supercam S350” та “Ланцет-3”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливих ворожих цілі.
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.
- Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт “Україна-НАТО”, який не відповідає захисту, подібному до того, який би Україна отримала від членства в альянсі. Схоже, новий пакт відображає бажання тиснути на Україну, щоб вона погодилася на врегулювання війни шляхом переговорів на невигідних умовах.