Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 6 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 153770 (+650)
- танків ‒ 3423 (+9) од
- бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11) од
- артилерійських систем – 2433 (+7) од
- РСЗВ – 488 (+0) од
- засоби ППО ‒ 250 (+2) од
- літаків – 302 (+0) од
- гелікоптерів – 289 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од
- спеціальна техніка ‒ 234 (+2)
Також українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.
- В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт.
- Триває триста сімдесят п’ята російського широкомасштабного вторгнення. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.