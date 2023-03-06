В Україні триває 376-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 153 тисячі загарбників, з яких 650 - за минулу добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 6 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 153770 (+650)

танків ‒ 3423 (+9) од

бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11) од

артилерійських систем – 2433 (+7) од

РСЗВ – 488 (+0) од

засоби ППО ‒ 250 (+2) од

літаків – 302 (+0) од

гелікоптерів – 289 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од

спеціальна техніка ‒ 234 (+2)

Також українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.