Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 6 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 153770 (+650)
  • танків ‒ 3423 (+9) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11) од
  • артилерійських систем – 2433 (+7) од
  • РСЗВ – 488 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 250 (+2) од
  • літаків – 302 (+0) од
  • гелікоптерів – 289 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од
  • спеціальна техніка ‒ 234 (+2)

Також українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.