особового складу ‒ близько 159090 (+1090)

танків ‒ 3466 (+8) од

бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од

артилерійських систем – 2487 (+4) од

РСЗВ – 493 (+0) од

засоби ППО ‒ 259 (+2) од

літаків – 304 (+0) од

гелікоптерів – 289 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од

спеціальна техніка ‒ 242 (+0)

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.