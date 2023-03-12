За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 159090 (+1090)
- танків ‒ 3466 (+8) од
- бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од
- артилерійських систем – 2487 (+4) од
- РСЗВ – 493 (+0) од
- засоби ППО ‒ 259 (+2) од
- літаків – 304 (+0) од
- гелікоптерів – 289 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од
- спеціальна техніка ‒ 242 (+0)
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.