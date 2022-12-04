Втрати ворога: протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 550 окупантів

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2922 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од;
артилерійських систем – 1908 (+2) од;
РСЗВ – 395 (+0) од;
засоби ППО ‒ 210 (+0) од;
літаків – 281 (+1) од;
гелікоптерів – 263 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1);
крилаті ракети ‒ 531 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од;
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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