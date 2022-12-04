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Втрати ворога: протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 550 окупантів

З 24 лютого Збройні сили України ліквідували понад 91 тисячу російських окупантів; протягом 3 грудня втрати противника становлять 550 осіб.

Неділя, 4 грудня 2022, 13:32
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Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 91150 (+550) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2922 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од;

артилерійських систем – 1908 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 210 (+0) од;

літаків – 281 (+1) од;

гелікоптерів – 263 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1);

крилаті ракети ‒ 531 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Теги: війна, втрати ворога, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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