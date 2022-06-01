Станом на 97-му добу повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема з 24 лютого 2022 року у війні проти України загинуло 30 700 тисяч російських армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2022 року Росія у повномасштабній війні проти України втратила:

особового складу — близько 30700;

танків — 1361;

бойових броньованих машин — 3343;

артилерійських систем — 659;

реактивних систем залпового вогню — 207;

засобів ППО — 94;

літаків — 208 ;

гвинтокрилів — 175;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 519;

крилатих ракет — 120;

кораблів /катерів — 13;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2290;

спеціальної техніки — 49.