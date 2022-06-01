Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2022 року Росія у повномасштабній війні проти України втратила:

  • особового складу — близько 30700;
  • танків — 1361;
  • бойових броньованих машин — 3343;
  • артилерійських систем — 659;
  • реактивних систем залпового вогню — 207;
  • засобів ППО — 94;
  • літаків — 208 ;
  • гвинтокрилів — 175;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 519;
  • крилатих ракет — 120;
  • кораблів /катерів — 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2290;
  • спеціальної техніки — 49.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Фото: Генштаб ЗСУ