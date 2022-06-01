Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2022 року Росія у повномасштабній війні проти України втратила:
- особового складу — близько 30700;
- танків — 1361;
- бойових броньованих машин — 3343;
- артилерійських систем — 659;
- реактивних систем залпового вогню — 207;
- засобів ППО — 94;
- літаків — 208 ;
- гвинтокрилів — 175;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 519;
- крилатих ракет — 120;
- кораблів /катерів — 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2290;
- спеціальної техніки — 49.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, що станом на початок 98-ої доби повномасштабно російського вторгнення, активні наступальні дії окупантів тривають у Донецькій та Луганській областях, де протягом 31 травня ЗСУ відбили 9 атак.
- Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки українських захисників гине кожного дня у повномасштабній війні з російським агресором.