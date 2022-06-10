Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого по 10 червня 2022 року, російські окупанти зазнали таких втрат:
- особового складу – близько 31900 (+200 за добу)
- танків ‒ 1409 (+11 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 712 (+1 за добу)
- РСЗВ – 222 (+9 за добу)
- засоби ППО – 97 (+1 за добу)
- літаків – 212
- гелікоптерів – 178
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10 за добу)
- крилаті ракети – 125
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17 за добу)
- спеціальна техніка – 54 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 9 червня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Харківському та Бахмутському.
- Нагадаємо, станом на початок 107-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, які окупанти намагаються захопити повністю. На інших напрямках лінії фронту російські армійці проводять заходи з оборони, щоб не дозволити ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території.