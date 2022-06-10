Триває 107-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За час широкомасштабного вторгнення в Україну, російські загарбники вже втратили майже 32 тисячі армійців.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого по 10 червня 2022 року, російські окупанти зазнали таких втрат:

особового складу – близько 31900 (+200 за добу)

танків ‒ 1409 (+11 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12 за добу)

артилерійських систем – 712 (+1 за добу)

РСЗВ – 222 (+9 за добу)

засоби ППО – 97 (+1 за добу)

літаків – 212

гелікоптерів – 178

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10 за добу)

крилаті ракети – 125

кораблі/катери – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17 за добу)

спеціальна техніка – 54 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 9 червня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Харківському та Бахмутському.