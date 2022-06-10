Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого по 10 червня 2022 року, російські окупанти зазнали таких втрат:

  • особового складу – близько 31900 (+200 за добу)
  • танків ‒ 1409 (+11 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 712 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 222 (+9 за добу)
  • засоби ППО – 97 (+1 за добу)
  • літаків – 212
  • гелікоптерів – 178
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10 за добу)
  • крилаті ракети – 125
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17 за добу)
  • спеціальна техніка – 54 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 9 червня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Харківському та Бахмутському.