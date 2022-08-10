Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 42 800 (+160 за добу)
  • танків ‒ 1 832 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+10 за добу)
  • артилерійських систем – 971 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 261
  • засоби ППО – 133
  • літаків – 232 (+9 за добу)
  • гелікоптерів – 193
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9 за добу)
  • крилаті ракети – 185
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 005 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка – 89 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.