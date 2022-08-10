Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 42 800 (+160 за добу)
- танків ‒ 1 832 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 971 (+7 за добу)
- РСЗВ – 261
- засоби ППО – 133
- літаків – 232 (+9 за добу)
- гелікоптерів – 193
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9 за добу)
- крилаті ракети – 185
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 005 (+7 за добу)
- спеціальна техніка – 89 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 168-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Ветеринарне – Уди, Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка.