В Україні триває 168-ма доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже майже 43 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 42 800 (+160 за добу)

танків ‒ 1 832 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+10 за добу)

артилерійських систем – 971 (+7 за добу)

РСЗВ – 261

засоби ППО – 133

літаків – 232 (+9 за добу)

гелікоптерів – 193

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9 за добу)

крилаті ракети – 185

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 005 (+7 за добу)

спеціальна техніка – 89 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 9 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.