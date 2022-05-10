Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Втрати ворога становлять: 1 170 танків, 2 808 броньованих машин, 519 артилерійських систем, 185 РСЗВ, 87 засобів ППО, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 12 кораблів та катерів, 1 980 цистерн з ППМ, 380 безпілотників та 41 одиниця спеціальної техніки.

Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, а всі дані уточнюються, зауважують у Генштабі.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.