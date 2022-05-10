Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
Втрати ворога становлять: 1 170 танків, 2 808 броньованих машин, 519 артилерійських систем, 185 РСЗВ, 87 засобів ППО, 199 літаків, 158 гелікоптерів, 12 кораблів та катерів, 1 980 цистерн з ППМ, 380 безпілотників та 41 одиниця спеціальної техніки.
Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, а всі дані уточнюються, зауважують у Генштабі.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
- Нагадаємо, що російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- Також станом на початок 76-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основні зусилля ворога зосередженні на захоплені всієї Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між окупованим Кримом та вказаними регіонами.