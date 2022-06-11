Триває 108-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За 3,5 місяці боротьби з російськими армійцями, ЗСУ ліквідували понад 32 тисячі окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 32050 (+150 за добу)

танків ‒ 1419 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16 за добу)

артилерійських систем – 712

РСЗВ – 222

засоби ППО – 97

літаків – 212

гелікоптерів – 178

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7 за добу)

крилаті ракети – 125

кораблі/катери – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10 за добу)

спеціальна техніка – 54

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках.