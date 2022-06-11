Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 32050 (+150 за добу)
- танків ‒ 1419 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 712
- РСЗВ – 222
- засоби ППО – 97
- літаків – 212
- гелікоптерів – 178
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7 за добу)
- крилаті ракети – 125
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10 за добу)
- спеціальна техніка – 54
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 108-ої доби повномасштабного російського вторгнення, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, де ворог не припиняє наступ. На інших тимчасово зайнятих територіях загарбники зосереджені на утриманні окупованих населених пунктів.