Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 32050 (+150 за добу)
  • танків ‒ 1419 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16 за добу)
  • артилерійських систем – 712
  • РСЗВ – 222
  • засоби ППО – 97
  • літаків – 212
  • гелікоптерів – 178
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7 за добу)
  • крилаті ракети – 125
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 (+10 за добу)
  • спеціальна техніка – 54

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках.