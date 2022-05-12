Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Втрати ворога становлять: 1 195 танків, 2 873 броньовані машини, 534 артилерійські системи, 191 РСЗВ, 87 засобів ППО, 199 літаків, 161 гелікоптер, 13 кораблів та катерів, 2 019 цистерн з ПММ, 398 безпілотників та 41 одиниця спеціальної техніки.

Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, а всі дані уточнюються, зауважують у Генштабі.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.