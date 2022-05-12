Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
Втрати ворога становлять: 1 195 танків, 2 873 броньовані машини, 534 артилерійські системи, 191 РСЗВ, 87 засобів ППО, 199 літаків, 161 гелікоптер, 13 кораблів та катерів, 2 019 цистерн з ПММ, 398 безпілотників та 41 одиниця спеціальної техніки.
Підрахунок точних втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, а всі дані уточнюються, зауважують у Генштабі.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
- Нагадаємо, що сьогодні, 12 травня російські війська завдали ракетного удару по Дергачах.
- Варто зазначити, що співробітники Служби безпеки України запобігли вчиненню терористичного акту в Запоріжжі.
- Також окупанти здійснили обстріл Запоріжжя: по місту випустили крилату ракету.
- У Миколаївській та Херсонській областях російські військові продовжують вести активні бойові дії на зайнятих позиціях, проте Збройні Сили України війська не дають їм просунутися.
- Вранці 12 травня російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).
- Окрім цього, у ніч з 11 на 12 травня російські військові обстріляли Новгород-Сіверський (Чернігівська область).