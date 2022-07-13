Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 37570 (+100 за добу)
- танків ‒ 1649
- бойових броньованих машин ‒ 3832 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 839 (+1 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 109
- літаків – 217
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2 за добу)
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5 за добу)
- спеціальна техніка – 67 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 12 липня, найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 140-ої доби повномасштабної російсько-української війни, воїни ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. На інших напрямках ворог не проводив активних бойових дій, однак не припиняє обстрілювати Україну. Найчастіше під ворожими обстрілами опиняються населені пункти, які межують з РФ чи тимчасово окупованою частиною України.