Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 37570 (+100 за добу)
  • танків ‒ 1649
  • бойових броньованих машин ‒ 3832 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 839 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 109
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 188
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2 за добу)
  • крилаті ракети – 155
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5 за добу)
  • спеціальна техніка – 67 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 12 липня, найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.