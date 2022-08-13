Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 43400 (+200 за добу)
  • танків — 1856 (+7 за добу)
  • бойових броньованих машин — 4115 (+7 за добу)
  • артилерійських систем — 978 (+3 за добу)
  • РСЗВ — 261
  • засобів ППО — 136
  • літаків — 233
  • гелікоптерів — 193
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 779 (+1 за добу)
  • крилатих ракет — 187 (+2 за добу)
  • кораблів / катерів — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3036 (+15 за добу)
  • спеціальної техніки — 91 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 12 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.