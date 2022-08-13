Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 43400 (+200 за добу)
- танків — 1856 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин — 4115 (+7 за добу)
- артилерійських систем — 978 (+3 за добу)
- РСЗВ — 261
- засобів ППО — 136
- літаків — 233
- гелікоптерів — 193
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 779 (+1 за добу)
- крилатих ракет — 187 (+2 за добу)
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3036 (+15 за добу)
- спеціальної техніки — 91 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 12 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
- Станом на початок 171-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Сторожове – Новосілка та Сухий Ставок – Лозове.
- У міністерстві оборони США прокоментували хід повномасштабної російсько-української війни наголосивши, що ефективність Збройних сил України, за шкалою від 0 до 10 дорівнює 12.
- Російська влада намагається мобілізувати промисловість, аби мати змогу вести довготривалу війну проти України. Зокрема співробітникам та керівництву оборонних підприємств заборонили брати відпустки.