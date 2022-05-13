Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, станом на 13 травня, ворог втратив майже 27 тисяч осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2022 року, у російсько-українській війні армія окупантів втратила:

особового складу – 26 900 (+ 250 за добу)

танків ‒ 1205 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27 за добу)

артилерійських систем – 542 (+8 за добу)

РСЗВ – 193 (+2 за добу)

засоби ППО – 88 (+1 за добу)

літаків – 200 (+1 за добу)

гелікоптерів – 162 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7 за добу)

крилаті ракети – 95 (+1 за добу)

кораблі /катери – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23 за добу)

спеціальна техніка – 41

Найбільші втрати росіян за минулу добу зафіксовані на Курахівському напрямку.

У Генштабі також наголосили, що вказані дані не остаточні, адже підрахувати втрати важко через високу інтенсивність бойових дій.