Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2022 року, у російсько-українській війні армія окупантів втратила:

  • особового складу – 26 900 (+ 250 за добу)
  • танків ‒ 1205 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27 за добу)
  • артилерійських систем – 542 (+8 за добу)
  • РСЗВ – 193 (+2 за добу)
  • засоби ППО – 88 (+1 за добу)
  • літаків – 200 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 162 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7 за добу)
  • крилаті ракети – 95 (+1 за добу)
  • кораблі /катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23 за добу)
  • спеціальна техніка – 41

Найбільші втрати росіян за минулу добу зафіксовані на Курахівському напрямку.

У Генштабі також наголосили, що вказані дані не остаточні, адже підрахувати втрати важко через високу інтенсивність бойових дій.