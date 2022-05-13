Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2022 року, у російсько-українській війні армія окупантів втратила:
- особового складу – 26 900 (+ 250 за добу)
- танків ‒ 1205 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27 за добу)
- артилерійських систем – 542 (+8 за добу)
- РСЗВ – 193 (+2 за добу)
- засоби ППО – 88 (+1 за добу)
- літаків – 200 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 162 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7 за добу)
- крилаті ракети – 95 (+1 за добу)
- кораблі /катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23 за добу)
- спеціальна техніка – 41
Найбільші втрати росіян за минулу добу зафіксовані на Курахівському напрямку.
У Генштабі також наголосили, що вказані дані не остаточні, адже підрахувати втрати важко через високу інтенсивність бойових дій.
- Нагадаємо, станом на початок 79-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує активні наступальні дії у Східній операційній зоні. Основною метою російських окупантів залишається встановлення контролю над всією територією Донеччини та Луганщини, а також утримання сухопутного коридору до окупованого Кримського півострова.