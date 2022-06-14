Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 32500 осіб;
  • танків — 1434;
  • бойових броньованих машин — 3503;
  • артилерійських систем — 721;
  • РСЗВ — 229;
  • засобів ППО — 97;
  • літаків — 213;
  • гвинтокрилів — 179;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588;
  • крилатих ракет — 125;
  • кораблів /катерів — 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2473;
  • спеціальної техніки — 54.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.