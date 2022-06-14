Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу — близько 32500 осіб;

танків — 1434;

бойових броньованих машин — 3503;

артилерійських систем — 721;

РСЗВ — 229;

засобів ППО — 97;

літаків — 213;

гвинтокрилів — 179;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588;

крилатих ракет — 125;

кораблів /катерів — 13;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2473;

спеціальної техніки — 54.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.