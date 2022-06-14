Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Так, у період з 24 лютого по 11 червня 2022 року, у повномасштабній війні з Україною російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 32500 осіб;
- танків — 1434;
- бойових броньованих машин — 3503;
- артилерійських систем — 721;
- РСЗВ — 229;
- засобів ППО — 97;
- літаків — 213;
- гвинтокрилів — 179;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588;
- крилатих ракет — 125;
- кораблів /катерів — 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2473;
- спеціальної техніки — 54.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 10 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 111-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, окупанти не припиняють активних наступальних дій у Східній операційній зоні. Окрім цього, армія держави-загарбника продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на всій території України.