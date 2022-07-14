Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 37870 осіб;
  • танків — 1667;
  • бойових броньованих машин —3852;
  • артилерійських систем — 840;
  • РСЗВ — 247;
  • засобів ППО —109;
  • літаків — 219;
  • гелікоптерів — 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 681;
  • крилатих ракет — 155;
  • кораблів / катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2720;
  • спеціальної техніки — 67.

Протягом минулої доби найбільших втрат російська армія зазнала на Краматорському напрямку.