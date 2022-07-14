Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 37870 осіб;
- танків — 1667;
- бойових броньованих машин —3852;
- артилерійських систем — 840;
- РСЗВ — 247;
- засобів ППО —109;
- літаків — 219;
- гелікоптерів — 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 681;
- крилатих ракет — 155;
- кораблів / катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2720;
- спеціальної техніки — 67.
Протягом минулої доби найбільших втрат російська армія зазнала на Краматорському напрямку.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль не готовий оголосити повну чи часткову мобілізацію у РФ, а тому наказав керівникам російських регіонів, аби вони почали формувати добровольчі батальйони для участі у повномасштабній війні проти України.
- Станом на початок 141-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ЗСУ відбили штурмові дії окупантів у напрямку н.п. Курульки, Кодеми та Вершини. Також окупанти ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, а при штурмі н. п. Кам’янка російські армійці досягли часткового успіху.