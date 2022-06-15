Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 32750 (+250 за добу)
  • танків ‒ 1440 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25 за добу)
  • артилерійських систем – 722 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 230 (+1 за добу)
  • засоби ППО – 97
  • літаків – 213
  • гелікоптерів – 179 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3 за добу)
  • крилаті ракети – 129 (+4 за добу)
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12 за добу)
  • спеціальна техніка – 55 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 14 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.