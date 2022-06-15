Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 32750 (+250 за добу)
- танків ‒ 1440 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25 за добу)
- артилерійських систем – 722 (+1 за добу)
- РСЗВ – 230 (+1 за добу)
- засоби ППО – 97
- літаків – 213
- гелікоптерів – 179 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3 за добу)
- крилаті ракети – 129 (+4 за добу)
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12 за добу)
- спеціальна техніка – 55 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 14 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 112-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають на Донбасі. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької та Луганської областей. Також ворог завдає ракетних та авіаційних ударів по інших українських регіонах.