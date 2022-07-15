Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 15 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 38000 (+130 за добу)
- танків ‒ 1672 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14 за добу)
- артилерійських систем – 842 (+2 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 109
- літаків – 220 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11 за добу)
- спеціальна техніка – 67
Протягом минулої доби, 14 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 142-ої доби повномасштабної російсько-української війни, українські воїни відбили штурм окупантів в районі Кодеми, Білогорівки, Спірного, Вершини та Водяного.
- Окрім того, 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських окупантів в Україні.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.