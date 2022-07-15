Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 15 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 38000 (+130 за добу)
  • танків ‒ 1672 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14 за добу)
  • артилерійських систем – 842 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 109
  • літаків – 220 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 188
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
  • крилаті ракети – 155
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11 за добу)
  • спеціальна техніка – 67

Протягом минулої доби, 14 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.