Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 32950,
  • танків — 1449,
  • бойових броньованих машин — 3545,
  • артилерійських систем — 729,
  • РСЗВ — 233,
  • засобів ППО — 97,
  • літаків — 213,
  • гвинтокрилів — 179,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 591,
  • крилатих ракет — 129,
  • кораблів/катерів — 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2494,
  • спеціальної техніки — 55.

Протягом минулої доби, 15 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.