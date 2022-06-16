Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 32950,
- танків — 1449,
- бойових броньованих машин — 3545,
- артилерійських систем — 729,
- РСЗВ — 233,
- засобів ППО — 97,
- літаків — 213,
- гвинтокрилів — 179,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 591,
- крилатих ракет — 129,
- кораблів/катерів — 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2494,
- спеціальної техніки — 55.
Протягом минулої доби, 15 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 113-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти не припиняють активних бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Щодо інших тимчасово зайнятих територій, зокрема на Харківщині та Херсонщині, то тут окупанти зосередились на утриманні захоплених населених пунктів.
- Також вночі та під ранок 16 червня російські окупанти завдали ракетних та мінометних обстрілів по Сумській області. Як наслідок — четверо загиблих та щонайменше шестеро поранених.