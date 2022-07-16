В Україні триває 143-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 38 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

особового складу – близько 38140 (+140 за добу)

танків ‒ 1677 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8 за добу)

артилерійських систем – 846 (+4 за добу)

РСЗВ – 247

засоби ППО – 109

літаків – 220

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6 за добу)

крилаті ракети – 162 (+7 за добу)

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4 за добу)

спеціальна техніка – 68 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 15 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.