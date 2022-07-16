Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 38140 (+140 за добу)
- танків ‒ 1677 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 846 (+4 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 109
- літаків – 220
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6 за добу)
- крилаті ракети – 162 (+7 за добу)
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4 за добу)
- спеціальна техніка – 68 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 15 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 143-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують завдати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та по позиціях ЗСУ на лінії фронту. Не припиняють росіяни штурмувати окремі населені пункти, однак ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно, російські окупанти завершують так звану “оперативну паузу”, яку вони взяли після захоплення Лисичанська на Луганщині. Це означає, що невдовзі армія РФ продовжить активні наступальні дії на Донбасі.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 15 липня, від рук російських військових загинуло 7 мирних жителів Донецької області. Ще 14 – поранено.