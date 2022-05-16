Триває 82 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Українські військові продовжують гідно боронити Україну. Натомість противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм.

До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Республіки Білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.

Щодо загальних бойових втрат противника, то з 24 лютого по 16 травня було ліквідовано близько 27 700 (+300) осіб.

танків ‒ 1 228 (+8) од,

бойових броньованих машин – 2 974 (+16) од,

артилерійських систем – 577 (+22) од,

РСЗВ – 195 (+0) од,

засобів ППО – 89 (+0) од,

літаків – 200 (+0) од,

гелікоптерів – 165 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

крилатих ракет – 97 (+2),

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14) од,

спеціальної техніки – 42 (+0).