Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 32150 (+200 осіб за добу)
  • танків ‒ 1456 (+7 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18 за добу)
  • артилерійських систем  – 734 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 233
  • засоби ППО – 97
  • літаків – 215 (+2 за добу)
  • гелікоптерів – 180 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2 за добу)
  • крилаті ракети  – 129
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка – 55

Протягом минулої доби, 16 червня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

  • Нагадаємо, що станом на початок 114-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема протягом минулої доби, 16 червня, українська авіація завдала ударів по скупчення окупантів у Херсонській області.

 