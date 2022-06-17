Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 32150 (+200 осіб за добу)
- танків ‒ 1456 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18 за добу)
- артилерійських систем – 734 (+5 за добу)
- РСЗВ – 233
- засоби ППО – 97
- літаків – 215 (+2 за добу)
- гелікоптерів – 180 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2 за добу)
- крилаті ракети – 129
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2 за добу)
- спеціальна техніка – 55
Протягом минулої доби, 16 червня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 114-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема протягом минулої доби, 16 червня, українська авіація завдала ударів по скупчення окупантів у Херсонській області.