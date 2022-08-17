В Україні триває 175-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За майже шість місяців війни воїни ЗСУ ліквідували понад 44 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України, армія РФ зазнала таких втрат (орієнтовні):.

особового складу – близько 44 100 (+200 за добу)

танків ‒ 1 886 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 162 (+10 за добу)

артилерійських систем – 993 (+4 за добу)

РСЗВ – 263

засоби ППО – 136

літаків – 233

гелікоптерів – 196

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2 за добу),

крилаті ракети – 190

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 (+5 за добу)

спеціальна техніка – 93 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 16 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках: Харківському та Донецькому.