Про це йдеться повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України, армія РФ зазнала таких втрат (орієнтовні):.
- особового складу – близько 44 100 (+200 за добу)
- танків ‒ 1 886 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 162 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 993 (+4 за добу)
- РСЗВ – 263
- засоби ППО – 136
- літаків – 233
- гелікоптерів – 196
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2 за добу),
- крилаті ракети – 190
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 (+5 за добу)
- спеціальна техніка – 93 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 16 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках: Харківському та Донецькому.
- Станом на початок 175-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу, Шевченкового, Богородичного, Спірного, Залізного, Шумів та Зайцевого. В районі Новомихайлівки Соледара, Бахмутського, Опитного, Мазанівки та Новодмитрівки бойові дії тривають.