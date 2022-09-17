Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 54 250 (+200 за добу)
  • танків ‒ 2 202 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 701 (+11 за добу)
  • артилерійських систем – 1 306 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 312
  • засобів ППО – 168
  • літаків – 251 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 216
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3 за добу)
  • крилатих ракет – 236 (+3 за добу)
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 571 (+21 за добу)
  • спеціальної техніки – 121

Станом на початок 206-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.