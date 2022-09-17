Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 54 250 (+200 за добу)
- танків ‒ 2 202 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 701 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 1 306 (+4 за добу)
- РСЗВ – 312
- засобів ППО – 168
- літаків – 251 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 216
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3 за добу)
- крилатих ракет – 236 (+3 за добу)
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 571 (+21 за добу)
- спеціальної техніки – 121
Станом на початок 206-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.
- Всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.
- В ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.
- Російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл і містом Сватове, яка пролягає вздовж кордону Луганської області й частини Донбасу, яку окупанти прагнуть “звільнити” як одну зі своїх військових цілей.