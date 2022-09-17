В Україні триває 206-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 54 250 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 54 250 (+200 за добу)

танків ‒ 2 202 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 701 (+11 за добу)

артилерійських систем – 1 306 (+4 за добу)

РСЗВ – 312

засобів ППО – 168

літаків – 251 (+1 за добу)

гелікоптерів – 216

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3 за добу)

крилатих ракет – 236 (+3 за добу)

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 571 (+21 за добу)

спеціальної техніки – 121

Станом на початок 206-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.