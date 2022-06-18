Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2022 року, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 33350 (+200 осіб за добу)
- танків ‒ 1465 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3573 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 739 (+5 за добу)
- РСЗВ – 233
- засоби ППО – 98 (+1 за добу)
- літаків – 216 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 180
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –594 (+1 за добу)
- крилаті ракети – 129
- кораблі/катери – 14 (+1 за добу)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17 за добу)
- спеціальна техніка – 55
Протягом минулої доби, 17 червня, найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.
- Нагадаємо, що станом на початок 115-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому.