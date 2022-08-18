В Україні триває 176-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період воїни ЗСУ ліквідували понад 44 тисячі російських окупантів, з яких 200 - за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні армія окупантів втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 44 300 (+200 за добу)

танків ‒ 1 889 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17 за добу)

артилерійських систем – 1 010 (+17 за добу)

РСЗВ – 265 (+2 за добу)

засоби ППО – 136

літаків – 234 (+1 за добу)

гелікоптерів – 197 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1 за добу)

крилаті ракети – 190

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 061 (+7 за добу)

спеціальна техніка – 93

Протягом минулої доби, 17 серпня, найбільших втрат окупанти зазнали на донецькому напрямку.