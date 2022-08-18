Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні армія окупантів втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 44 300 (+200 за добу)
- танків ‒ 1 889 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 1 010 (+17 за добу)
- РСЗВ – 265 (+2 за добу)
- засоби ППО – 136
- літаків – 234 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 197 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1 за добу)
- крилаті ракети – 190
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 061 (+7 за добу)
- спеціальна техніка – 93
Протягом минулої доби, 17 серпня, найбільших втрат окупанти зазнали на донецькому напрямку.
- Станом на початок 176-ої доби повномасштабного російського вторгнення в Україну, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Миколаївка – Виїмка, Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема, Гольмівський – Зайцеве, Лозове – Первомайське та Єгорівка – Шевченкове.