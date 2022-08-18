Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні армія окупантів втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 44 300 (+200 за добу)
  • танків ‒ 1 889 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 1 010 (+17 за добу)
  • РСЗВ – 265 (+2 за добу)
  • засоби ППО – 136
  • літаків – 234 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 197 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1 за добу)
  • крилаті ракети – 190
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 061 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка – 93

Протягом минулої доби, 17 серпня, найбільших втрат окупанти зазнали на донецькому напрямку.

  • Станом на початок 176-ої доби повномасштабного російського вторгнення в Україну, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Миколаївка – Виїмка, Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема, Гольмівський – Зайцеве, Лозове – Первомайське та Єгорівка – Шевченкове.