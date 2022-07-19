Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 19 липня

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Протягом доби Збройні сили України ліквідували 100 окупантів.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 38550 осіб;
- танків — 1691;
- бойових броньованих машин — 3892;
- артилерійських систем — 851;
- РСЗВ — 248;
- засобів ППО — 113;
- літаків — 220;
- гелікоптерів — 188;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 693;
- крилатих ракет — 167;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2767;
- спеціальної техніки — 70.
Протягом минулої доби, 18 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.
- Станом на початок 146-ої доби повномасштабної війни РФ проти України, воїни ЗСУ відбили низку російських атак на українські населені пункти.
- Також за прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни, на даному етапі повномасштабного російсько-українського протистояння, армія РФ зосередиться на окупації двох міст Донеччини – Сіверська та Бахмута.
- У Росії продовжують залучати до свого наступу на Донецьку та Луганську області номінально шість окремих армій. У повній чисельності, перед вторгненням, ці формування були створені налічуючи близько 150 000 осіб.