Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 19 липня

В Україні триває 146-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 38 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом доби Збройні сили України ліквідували 100 окупантів.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

особового складу — близько 38550 осіб;

танків — 1691;

бойових броньованих машин — 3892;

артилерійських систем — 851;

РСЗВ — 248;

засобів ППО — 113;

літаків — 220;

гелікоптерів — 188;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 693;

крилатих ракет — 167;

кораблів/катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2767;

спеціальної техніки — 70.

Протягом минулої доби, 18 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.