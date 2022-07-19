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Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 19 липня

В Україні триває 146-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 38 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.

Вівторок, 19 липня 2022, 09:31
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом доби Збройні сили України ліквідували 100 окупантів.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 38550 осіб;
  • танків — 1691;
  • бойових броньованих машин — 3892;
  • артилерійських систем — 851;
  • РСЗВ — 248;
  • засобів ППО — 113;
  • літаків — 220;
  • гелікоптерів — 188;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 693;
  • крилатих ракет — 167;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2767;
  • спеціальної техніки — 70.

Протягом минулої доби, 18 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.

Теги: війна, військові ЗСУ, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна

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