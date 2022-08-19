В Україні триває 177-ма доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже понад 44 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу — близько 44700 (+400 за добу)

танків — 1899 (+10 за добу)

бойових броньованих машин — 4195 (+16 за добу)

артилерійських систем — 1016 (+6 за добу)

РСЗВ — 266 (+1 за добу)

засобів ППО — 141 (+5 за добу)

літаків — 234

гелікоптерів — 197

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 795 (+2 за добу)

крилатих ракет — 190

кораблів / катерів — 15

автомобільної техніки та автоцистерн — 3130 (+69 за добу)

спеціальної техніки — 94 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 18 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.