Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 44700 (+400 за добу)
  • танків — 1899 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин — 4195 (+16 за добу)
  • артилерійських систем — 1016 (+6 за добу)
  • РСЗВ — 266 (+1 за добу)
  • засобів ППО — 141 (+5 за добу)
  • літаків — 234
  • гелікоптерів — 197
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 795 (+2 за добу)
  • крилатих ракет — 190
  • кораблів / катерів — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3130 (+69 за добу)
  • спеціальної техніки — 94 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 18 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.