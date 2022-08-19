Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 44700 (+400 за добу)
- танків — 1899 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин — 4195 (+16 за добу)
- артилерійських систем — 1016 (+6 за добу)
- РСЗВ — 266 (+1 за добу)
- засобів ППО — 141 (+5 за добу)
- літаків — 234
- гелікоптерів — 197
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 795 (+2 за добу)
- крилатих ракет — 190
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3130 (+69 за добу)
- спеціальної техніки — 94 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 18 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 177-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На напрямках Лозове – Первомайське та Покровське – Бахмутське тривають бої.
- У ніч на 19 серпня російські загарбники завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились одразу три райони області. Є загиблий та поранений.
- Російські армійці завдали ударів по навчальних закладах у Краматорську та Миколаєві, внаслідок чого пошкоджено будівлі освітніх закладів.