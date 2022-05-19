Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні військові втрати РФ:

  • особового складу — близько 28500;
  • танків — 1254;
  • бойових броньованих машин — 3063;
  • артилерійських систем — 595;
  • РСЗВ — 199;
  • засобів ППО — 93;
  • літаків — 203;
  • гвинтокрилів — 167;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 455;
  • крилатих ракет — 103;
  • кораблів/катерів — 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2157;
  • спеціальної техніки — 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.