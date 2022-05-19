Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні військові втрати РФ:
- особового складу — близько 28500;
- танків — 1254;
- бойових броньованих машин — 3063;
- артилерійських систем — 595;
- РСЗВ — 199;
- засобів ППО — 93;
- літаків — 203;
- гвинтокрилів — 167;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 455;
- крилатих ракет — 103;
- кораблів/катерів — 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2157;
- спеціальної техніки — 43.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
- Також станом на початок 85-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти не припиняються наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля росіян зосереджені на Донецькому напрямку.
- Зокрема у ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.
- Варто зазначити, що у Харківській області ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти. У такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.
- Раніше очільник Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти почали готуватись до літнього контрнаступу українських військових.