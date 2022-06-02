Станом на 99-ту добу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти продовжують зазнавати втрат. За оновленими даними, з 24 лютого 2022 року українські військові ліквідували 30 850 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на 2 червня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, ворог втратив:

– особового складу – близько 30850 (+150 за добу)

– танків ‒ 1363 (+2 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11 за добу)

– артилерійських систем – 661 (+2 за добу)

– РСЗВ – 207

– засоби ППО – 95 (+1 за добу)

– літаків – 210 (+2 за добу)

– гелікоптерів – 175

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2 за добу)

– крилаті ракети – 120

– кораблі/катери – 13

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35 за добу)

– спеціальна техніка – 51 (+2 за добу)

Протягом минулої доби найбільші втрати ворог поніс на Бахмутському напрямку.