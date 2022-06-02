Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, станом на 2 червня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, ворог втратив:
– особового складу – близько 30850 (+150 за добу)
– танків ‒ 1363 (+2 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11 за добу)
– артилерійських систем – 661 (+2 за добу)
– РСЗВ – 207
– засоби ППО – 95 (+1 за добу)
– літаків – 210 (+2 за добу)
– гелікоптерів – 175
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2 за добу)
– крилаті ракети – 120
– кораблі/катери – 13
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35 за добу)
– спеціальна техніка – 51 (+2 за добу)
Протягом минулої доби найбільші втрати ворог поніс на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 99-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, найактивніші наступальні дії ворога тривають у Донецькій та Луганській областях. Окрім цього, окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в інших українських регіонах.