Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з інформацією, у період з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України, російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 35870 (+120 за добу)
- танків ‒ 1582 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1 за добу)
- артилерійських систем – 800 (+4 за добу)
- РСЗВ – 246
- засоби ППО – 105
- літаків – 217
- гелікоптерів – 186
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8 за добу)
- крилаті ракети – 144 (+1 за добу)
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4 за добу)
- спеціальна техніка – 61
Протягом минулої доби, 1 липня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 129-ої доби повномасштабної війни, російські окупанти подовжують активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Найчастіше під обстрілами опиняються регіони, які межують з РФ чи тимчасово окупованими територіями, однак загроза завдання ракетних ударів зберігається по всій Україні.