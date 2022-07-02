Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з інформацією, у період з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України, російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 35870 (+120 за добу)
  • танків ‒ 1582 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1 за добу)
  • артилерійських систем – 800 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 246
  • засоби ППО – 105
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 186
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8 за добу)
  • крилаті ракети – 144 (+1 за добу)
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4 за добу)
  • спеціальна техніка – 61

Протягом минулої доби, 1 липня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.