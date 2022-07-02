В Україні триває 129 доба повномасштабної російсько-української війни, у якій окупанти з РФ продовжують зазнавати значних втрат. Зокрема ЗСУ вже знищили майже 36 тисяч російських армійців та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з інформацією, у період з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України, російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 35870 (+120 за добу)

танків ‒ 1582 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3737 (+1 за добу)

артилерійських систем – 800 (+4 за добу)

РСЗВ – 246

засоби ППО – 105

літаків – 217

гелікоптерів – 186

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8 за добу)

крилаті ракети – 144 (+1 за добу)

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4 за добу)

спеціальна техніка – 61

Протягом минулої доби, 1 липня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.