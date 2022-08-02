Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 41 170 (+140 за добу)
  • танків ‒ 1768
  • бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 936 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 259
  • засоби – 117
  • літаків – 223
  • гелікоптерів – 191 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3 за добу)
  • крилаті ракети – 174
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка – 82

Протягом минулої доби, 1 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках: Бахмутському та Криворізькому.