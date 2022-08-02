Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 41 170 (+140 за добу)
- танків ‒ 1768
- бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 936 (+4 за добу)
- РСЗВ – 259
- засоби – 117
- літаків – 223
- гелікоптерів – 191 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3 за добу)
- крилаті ракети – 174
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2 за добу)
- спеціальна техніка – 82
Протягом минулої доби, 1 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках: Бахмутському та Криворізькому.
- Нагадаємо, станом на початок 160-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку наступів окупантів на різних напрямках, а поблизу Бахмута, Зайцевого та Пісків українські захисники продовжують відбивати штурм росіян.