В Україні триває 160-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41 тисячу російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 41 170 (+140 за добу)

танків ‒ 1768

бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3 за добу)

артилерійських систем – 936 (+4 за добу)

РСЗВ – 259

засоби – 117

літаків – 223

гелікоптерів – 191 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3 за добу)

крилаті ракети – 174

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2 за добу)

спеціальна техніка – 82

Протягом минулої доби, 1 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках: Бахмутському та Криворізькому.