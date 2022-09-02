Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 48700 (+350 за добу)
- танків ‒ 2009 (+12 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21 за добу)
- артилерійських систем – 1126 (+11 за добу)
- РСЗВ – 289 (+2 за добу)
- засобів ППО – 153
- літаків – 234
- гелікоптерів – 205
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2 за добу)
- крилатих ракет – 198 (+2 за добу)
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8 за добу)
- спеціальної техніки – 105 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 1 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
- Станом на початок 191-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу населених пунктів Опитне, Первомайське, Невельське, Авдіївка, Красногорівка, Потьомкине.
- У ніч на 2 вересня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікопольський район.
- У ніч на 2 вересня російські армійці укотре завдали ракетного удару по місту Харків. Ворожа ракета прилетіла у Холодногірський район міста.