В Україні триває 191-ша доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже понад 48 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 48700 (+350 за добу)

танків ‒ 2009 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21 за добу)

артилерійських систем – 1126 (+11 за добу)

РСЗВ – 289 (+2 за добу)

засобів ППО – 153

літаків – 234

гелікоптерів – 205

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2 за добу)

крилатих ракет – 198 (+2 за добу)

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8 за добу)

спеціальної техніки – 105 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 1 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.