Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 48700 (+350 за добу)
  • танків ‒ 2009 (+12 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21 за добу)
  • артилерійських систем – 1126 (+11 за добу)
  • РСЗВ – 289 (+2 за добу)
  • засобів ППО – 153
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 205
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2 за добу)
  • крилатих ракет – 198 (+2 за добу)
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8 за добу)
  • спеціальної техніки – 105 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 1 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.