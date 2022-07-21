Триває 148 доба повномасштабної війни Росії проти України. За майже 5 місяців війни російські окупанти втратили близько 39 тисяч своїх армійців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України армія окупантів зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 38 850 (+100 за добу)

танків ‒ 1704 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7 за добу)

артилерійських систем – 859 (+3 за добу)

РСЗВ – 251 (+1 за добу)

засоби ППО – 113

літаків – 221

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7 за добу)

крилаті ракети – 167

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6 за добу)

спеціальна техніка – 72 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 20 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Слов’янському напрямку.