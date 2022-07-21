Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України армія окупантів зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 38 850 (+100 за добу)
- танків ‒ 1704 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 859 (+3 за добу)
- РСЗВ – 251 (+1 за добу)
- засоби ППО – 113
- літаків – 221
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7 за добу)
- крилаті ракети – 167
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6 за добу)
- спеціальна техніка – 72 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 20 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Слов’янському напрямку.
- Нагадаємо, за підрахунками ЦРУ, за майже 5 місяців повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 60 000 армійців, серед яких близько 15 000 вбитими та близько 45 000 пораненими.