Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу — близько 45 200;

танків — 1912;

бойових броньованих машин — 4224;

артилерійських систем — 1028;

РСЗВ — 266;

засобів ППО — 141;

літаків — 234;

гвинтокрилів — 197;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 806;

крилатих ракет — 190;

кораблів/катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3143;

спеціальної техніки — 99.

Протягом минулої доби, 20 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.