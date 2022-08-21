Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 45 200;
- танків — 1912;
- бойових броньованих машин — 4224;
- артилерійських систем — 1028;
- РСЗВ — 266;
- засобів ППО — 141;
- літаків — 234;
- гвинтокрилів — 197;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 806;
- крилатих ракет — 190;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3143;
- спеціальної техніки — 99.
Протягом минулої доби, 20 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
- Протягом всієї ночі Дніпропетровська область потерпала від російських обстрілів. Ворог знову атакував два райони — Нікопольський та Криворізький.
- Станом на початок 179-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців.
- В ніч на 21 серпня російські військові випустили п’ять ракет по території Одеської облаті. Згідно з останніми даними, постраждалих немає.