Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 45 200;
  • танків — 1912;
  • бойових броньованих машин — 4224;
  • артилерійських систем — 1028;
  • РСЗВ — 266;
  • засобів ППО — 141;
  • літаків — 234;
  • гвинтокрилів — 197;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 806;
  • крилатих ракет — 190;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3143;
  • спеціальної техніки — 99.

Протягом минулої доби, 20 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.