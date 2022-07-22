Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 39000 (+150 за добу);
  • танків — 1704;
  • бойових броньованих машин — 3920 (+8 за добу);
  • артилерійських систем — 863 (+4 за добу);
  • РСЗВ — 251;
  • засобів ППО — 113;
  • літаків — 221;
  • гвинтокрилів — 188;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3 за добу);
  • крилатих ракет — 167;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2803 (+22 за добу);
  • спеціальної техніки — 72.

Протягом минулої доби, 21 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.