Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 39000 (+150 за добу);
- танків — 1704;
- бойових броньованих машин — 3920 (+8 за добу);
- артилерійських систем — 863 (+4 за добу);
- РСЗВ — 251;
- засобів ППО — 113;
- літаків — 221;
- гвинтокрилів — 188;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 713 (+3 за добу);
- крилатих ракет — 167;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2803 (+22 за добу);
- спеціальної техніки — 72.
Протягом минулої доби, 21 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, що станом на початок 149-ої доби повномасштабної війни Росії проти України, українські воїни відбили декілька атак окупантів на низку населених пунктів України на різних напрямках. На деяких напрямках тривають активні бої.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що наступальний темп армії РФ на Донбасі не відрізняється від того, який був під час так званої “оперативної паузи” і окупанти не можуть досягти жодних суттєвих територіальних здобутків.
- У ніч на 22 липня російські окупанти завдали масованого обстрілу по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах на Дніпропетровщині. Не обійшлось без жертв та поранених.