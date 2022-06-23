Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За інформацією відомства, у період з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російська армія втратила (дані орієнтовні):
– особового складу – близько 34430 (+200 за добу)
– танків ‒ 1504 (+8 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18 за добу)
– артилерійських систем – 756 (+4 за добу)
– РСЗВ – 240 (+1 за добу)
– засоби ППО – 99
– літаків – 216
– гелікоптерів – 183 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6 за добу)
– крилаті ракети – 137
– кораблі/катери – 14
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5 за добу)
– спеціальна техніка – 60
Протягом минулої доби, 22 червня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 120-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Окрім цього, окупанти не припиняють обстрілювати й інші українські регіони. Найчастіше під ворожим вогнем опиняються області, які прикордонні з РФ чи тимчасово окупованими росіянами територіями.