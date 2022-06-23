В Україні триває 120-та доба повномасштабної російсько-української війни. За майже 4 місяці бойових дій російські окупанти втратили майже 35 тисяч солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За інформацією відомства, у період з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російська армія втратила (дані орієнтовні):

– особового складу – близько 34430 (+200 за добу)

– танків ‒ 1504 (+8 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18 за добу)

– артилерійських систем – 756 (+4 за добу)

– РСЗВ – 240 (+1 за добу)

– засоби ППО – 99

– літаків – 216

– гелікоптерів – 183 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6 за добу)

– крилаті ракети – 137

– кораблі/катери – 14

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5 за добу)

– спеціальна техніка – 60

Протягом минулої доби, 22 червня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.