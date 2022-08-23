В Україні триває 181-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей проміжок часу воїни ЗСУ ліквідували понад 45,5 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 45 550 (+150 за добу)

танків ‒ 1921 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8 за добу)

артилерійських систем – 1033 (+1 за добу)

РСЗВ – 266

засоби ППО – 146 (+1 за добу)

літаків – 234

гелікоптерів – 198

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2 за добу),

крилаті ракети – 196 (+2 за добу),

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1 за добу)

спеціальна техніка – 99

Протягом минулої доби, 22 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.