Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 45 550 (+150 за добу)
- танків ‒ 1921 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 1033 (+1 за добу)
- РСЗВ – 266
- засоби ППО – 146 (+1 за добу)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 198
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2 за добу),
- крилаті ракети – 196 (+2 за добу),
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1 за добу)
- спеціальна техніка – 99
Протягом минулої доби, 22 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 181-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Соледара, Кодеми, Красногорівки, Первомайського, Новомихайлівки, Золотої Ниви.