Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2022 року, у повномасштабній війні поти України, росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 45 550 (+150 за добу)
  • танків ‒ 1921 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 1033 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 266
  • засоби ППО – 146 (+1 за добу)
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 198
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2 за добу),
  • крилаті ракети – 196 (+2 за добу),
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3150 (+1 за добу)
  • спеціальна техніка – 99

Протягом минулої доби, 22 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.