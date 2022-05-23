Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, станом на понеділок, 23 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:
- особового складу – близько 29200 (+150 за добу);
- танків ‒ 1293 (+8 за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25 за добу);
- артилерійських систем – 604 (+5 за добу);
- РСЗВ – 201 (+0 за добу);
- засобів ППО – 93 (+0 за добу);
- літаків – 204 (+0 за добу);
- гелікоптерів – 170 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6 за добу);
- крилатих ракет – 110 (+3 за добу);
- кораблів /катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+13 за добу);
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, протягом вісімдесят восьмої доби протистояння українців російському воєнному вторгненню силами ЗСУ лише на двох напрямках – Донецькому та Луганському – було відбито 11 атак. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
- Згідно з інформацією, наданою розвідкою Великої Британії, протягом останніх трьох місяців загарбницької війни Росії проти України, агресор зазнав втрат, як Радянський союз протягом дев’яти років війни в Афганістані.