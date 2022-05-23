З 24 лютого 2022 року, початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, російські загарбники втратили понад 29 200 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на понеділок, 23 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:

особового складу – близько 29200 (+150 за добу);

танків ‒ 1293 (+8 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25 за добу);

артилерійських систем – 604 (+5 за добу);

РСЗВ – 201 (+0 за добу);

засобів ППО – 93 (+0 за добу);

літаків – 204 (+0 за добу);

гелікоптерів – 170 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6 за добу);

крилатих ракет – 110 (+3 за добу);

кораблів /катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+13 за добу);

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку.