Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на понеділок, 23 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:

  • особового складу – близько 29200 (+150 за добу);
  • танків ‒ 1293 (+8 за добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25 за добу);
  • артилерійських систем – 604 (+5 за добу);
  • РСЗВ – 201 (+0 за добу);
  • засобів ППО – 93 (+0 за добу);
  • літаків – 204 (+0 за добу);
  • гелікоптерів – 170 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6 за добу);
  • крилатих ракет – 110 (+3 за добу);
  • кораблів /катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+13 за добу);
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку.