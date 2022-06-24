Триває 121-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 34 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними відомства, з 24 лютого 2022 по 24 червня 2022 року у повномасштабній війні проти України, Росія втратила (дані орієнтовні):

– особового складу – близько 34530 (+100 за добу)

– танків ‒ 1507 (+3 за добу) од,

– бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 759 (+3 за добу)

– РСЗВ – 241 (+1 за добу)

– засоби ППО – 99

– літаків – 216

– гелікоптерів – 183

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2 за добу)

– крилаті ракети – 137

– кораблі/катери – 14

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5 за добу)

– спеціальна техніка – 60

Протягом минулої доби, 23 червня, росіяни зазнали найбільших втрат на Слов’янському та Бахмутському напрямках.