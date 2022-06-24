Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними відомства, з 24 лютого 2022 по 24 червня 2022 року у повномасштабній війні проти України, Росія втратила (дані орієнтовні):
– особового складу – близько 34530 (+100 за добу)
– танків ‒ 1507 (+3 за добу) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 759 (+3 за добу)
– РСЗВ – 241 (+1 за добу)
– засоби ППО – 99
– літаків – 216
– гелікоптерів – 183
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2 за добу)
– крилаті ракети – 137
– кораблі/катери – 14
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5 за добу)
– спеціальна техніка – 60
Протягом минулої доби, 23 червня, росіяни зазнали найбільших втрат на Слов’янському та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 121-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти не припиняють наступальної операції у Східній операційній зоні. Мета росіян – повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Також ворог продовжує блокувати українські порти у Чорному морі та намагається утримати тимчасово захоплені території Запорізької і Херсонської областей.