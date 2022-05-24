Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 24 травня

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, станом на вівторок, 24 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:
- особового складу — приблизно 29350;
- танків — 1302;
- бойових броньованих машин — 3194;
- артилерійських систем — 606;
- РСЗВ — 201;
- засобів ППО — 93;
- літаків — 205;
- гвинтокрилів — 170;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 480;
- крилатих ракет — 112;
- кораблів/катерів — 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2213;
- спеціальної техніки — 43.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.
- Нагадаємо, 23 травня російські війська обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок удару чотирьох ракет є серйозні руйнування залізничної колії, постраждалих немає.
- Також повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена перебуває на ранніх етапах потенційного скерування Сил спеціальних операцій (SOF) в Україну для дуже обмеженої місії допомоги в охороні посольства США в Києві. Ідея використати для цього SOF знаходиться лише на попередній стадії та ще не представлена Джо Байдену для прийняття рішення.
- Окрім цього працівник постійного представництва РФ при ООН у Женеві Борис Бондарєв залишив свою посаду 23 травня, висловивши сором за вторгнення РФ в Україну і назвавши це злочином проти обох країн.