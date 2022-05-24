Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 24 травня

російсько-українська війна
10:02 США та Індія продовжуватимуть «тісні консультації» щодо наслідків війни в Україні – Байден
09:52 234 дитини загинуло через повномасштабне вторгнення РФ в Україну
09:11 Росіяни безперервно обстрілювали Сєвєродонецьк: 4 людини загинули
08:57 На звільнених територіях Миколаївщини українські бійці знаходять автівки з розстріляними людьми — ОК «Південь»
08:41 Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли Велику Костромку
08:13 «Це буде рішення президента»: у США прокоментували можливість введення американських військ в Україну
07:49 Найближчі тижні війни будуть складними: Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «найважчою»
07:27 Зростає загроза авіаційних та ракетних обстрілів з території Білорусі – Генштаб ЗСУ
00:34 НБУ перерахував на потреби військових понад 16 млрд грн

23 травня

23:53 Українські захисники відбили 16 російських атак – ООС
23:37 Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину – пошкоджено залізничну колію
23:22 Нардеп Шуфрич повідомив про повернення в Україну
22:39 «РФ використовує зґвалтування як тактику ведення війни», – Денісова
21:57 Українцям доводиться проходити жорстоку «фільтрацію», щоб виїхати з території, яку контролює РФ – CNN
21:18 Що не так зі свідченнями Медведчука? – політолог Олексій Гарань прокоментував ситуацію з Порошенком
20:43 Справжнього «координатора напрямку русского воєнного корабля» лише визволили з полону – МВС
19:59 «Народ України має лідера, гідного його мужності та стійкості» – Байден написав статтю про Зеленського для журналу Time
19:22 Адміністрація Байдена розглядає можливість відправити Сили спеціальних операцій США для захисту посольства в Києві
18:49 Starbucks закриває всі свої заклади у РФ
18:04 «Влада досі не переросла переслідування опозиції» – адвокат Новіков прокоментував свідчення Медведчука
16:52 Польща достроково розірвала газовий контракт із Росією
16:32 Уперше більшість українців підтримують право на володіння вогнепальною зброєю — опитування
16:04 Внаслідок російського авіаудару по Десні загинули 87 осіб — Зеленський
15:31 Санкції, відбудова України та питання голоду: що сказав Зеленський на форумі у Давосі
14:37 Мерія Маріуполя показала список зрадників з «ОПЗЖ»
13:27 Україну на війні захищають 700 тисяч військових — Зеленський
12:53 Як розпізнати емоційний фейк: які для цього використовують маніпуляції
11:43 Ворог знищує Сєвєродонецьк для спроби захопити Луганську область — голова ОВА
10:54 Зеленський підписав закон щодо конфіскації активів у тих, хто підтримує російський напад

Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 24 травня

З 24 лютого 2022 року, початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, російські загарбники втратили майже 30 000 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.

Вівторок, 24 травня 2022, 10:03
Підтримати

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на вівторок, 24 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:

  • особового складу — приблизно 29350;
  • танків — 1302;
  • бойових броньованих машин — 3194;
  • артилерійських систем — 606;
  • РСЗВ — 201;
  • засобів ППО — 93;
  • літаків — 205;
  • гвинтокрилів — 170;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 480;
  • крилатих ракет — 112;
  • кораблів/катерів — 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2213;
  • спеціальної техніки — 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.

Теги: армія рф, війна, втрати ворога, втрати, Генштаб ЗСУ, російська агресія, російські війська, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook